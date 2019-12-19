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"Политический оттенок": Путин жестко раскритиковал решение WADA отстранить Россию

19 декабря 2019, 13:49

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение WADA отстранить РФ от крупных турниров на 4 года.

Путин
Путин прокомментировал решение WADA / Reuters

Владимир Путин считает, что решение WADA дисквалифицировать Россию из крупных спортивных состязаний на 4 года носит политический характер. 

По его словам, такой вердикт противоречит здравому смыслу.

"Что касается решения WADA, то я считаю, что оно не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву. Потому что решения, связанные с допингом, были приняты в отношении наших спортсменов на прошлой Олимпиаде – (они выступали) под нейтральным флагом. Теперь за то же самое еще раз. Так ни в одной правовой системе мира ничего подобного не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет. Это первое", - сказал Путин во время пресс-конференции.

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Он добавил, что антидопинговое агентство своим решением противоречит олимпийской хартии.

"Это решение WADA противоречит олимпийской хартии. Не может команда вступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Но если со стороны WADA к нашему комитету претензий нет, значит, сборная должна выступать под своим флагом", - заявил президент РФ.

В конце он сказал, что решение носит политический характер.

"РУСАДА формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из WADA – даже руководителя выбирали по их рекомендации. Мне кажется, что это решение носит, к сожалению, скорее, опять политический оттенок", - отметил Путин.

Напомним, сборная России не сможет сыграть на чемпионате мира-2022 под своим флагом.

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