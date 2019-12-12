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Динамо сыграло вничью с Лугано и вылетело из Лиги Европы

12 декабря 2019, 21:51

Киевское Динамо не дожало Лугано и впервые за 8 лет не вышло из группы в Лиге Европы.

Динамо - Лугано
Динамо обыграло Лугано / ФК Динамо Киев

Матч Динамо - Лугано в 6 туре группового этапа Лиги Европы был решающим для украинской команды в контексте выхода в плей-офф Лиги Европы. Киевляне не смогли обыграть швейцарцев и выйти в 1/16 финала со второй строчки.

Уже со стартовым свистком "бело-синие" начали давить на ворота Да Косты. Хорошие шансы были у Де Пены и Беседина. Последний вообще не попал в пустые ворота с двух метров. Не забиваешь ты - забивают тебе. Перед перерывом Лугано вышел вперед. После подачи в штрафную никем не прикрытый Араторе пробил головой и открыл счет в матче.

После перерыва Динамо продолжило наседать на ворота Лугано. Супершансы упустили Беседин и Цыганков. Стоит отметить игру голкипера Лугано Да Косты. Швейцарцы создали лишь один опасный момент у ворот Бущана. Киевляне несмотря на более 20 ударов по воротам соперника смогли лишь сравнять счет усилиями Виктора Цыганкова на 90+4 и, как итог, вылетели из Лиги Европы.

В параллельном матче Мальме обыграло Копенгаген и вышло в плей-офф с первой строчки. Датчане завершили групповой этап вторыми.

Динамо - Лугано - 1:1

Голы: Араторе, 45

Предупреждение: Гвидотти, 17, Обексер, 67

Динамо: Бущан, Кенджера (Цитаишвили, 64), Кадар, Попов, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Де Пена (Гармаш, 77), Цыганков, Беседин (Соль, 81)

Лугано: Да Коста, Яо, Дапрела, Сульмоне, Обексер, Гвидотти, Кустодия, Ловрич (Чрнигой, 84), Араторе, Холендер, Дальмонте (Марич, 64)

 

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