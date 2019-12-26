Хабиб опять наехал на Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов "уколол" Макгрегора / Reuters

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов Флойда Мейвезера провести боксерский поединок. Легенда бокса уже дрался с другим бойцом ММА - Конором Макгрегором.

"То, что сделал Конор, для меня не является показателем. И Макгрегор - не авторитет для меня", - цитирует Нурмагомедова Vesti.kz.

18 апреля состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон. Россиянин уже успел выразить свою неприязнь к американцу, а тот пообещал заставить Хабиба "мочиться кровью".

Флойд Мейвезер недавно анонсировал свое возвращение на ринг. Поединок против Конора в 2017 году был для него пока что последним. Также легенда бокса приобрел себе две шикарные машины на Рождество.

18 января любителей смешанных единоборств ожидает бой Макгрегор - Серроне. Хабиб назвал этот поединок "второй лигой".