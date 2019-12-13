Хабиб назвал бой Макгрегор - Серроне "второй лигой"

Хабиб Нурмагомедов назвал бой Макгрегор - Серроне "второй лигой" / rsport.ria.ru

Хабиб Нурмагомедов назвал бой Макгрегор - Серроне "второй лигой" и заявил, что поединок не вызывает у него никакого интереса.

"По-моему, последние семь или восемь боев из десяти последних проиграл Серроне. И тот тоже почти четвертый год ничего не выигрывает. Это, так скажем, вторая лига, и кто там победит - мне все равно, вообще неинтересно", - цитирует Хабиба Blood and Sweet.

Россиянина удивили слова президента UFC Дэйны Уайта о возможном реванше с Конором Макгрегором.

"Меня удивляет, что Дэйна говорит, что если Конор выиграет и я выиграю, то будет реванш. Кто будет драться - решаю я, так что Конору, прежде всего, надо гонять вес в 70 кг, и, чтобы за пояс подраться, набрать победную серию в десять боев, как это сделал я", - добавил Нурмагомедов.

Он сказал, что реванша не будет, пока Макгрегор не перестанет сражаться с второсортными бойцами.

"Тогда мы подумаем о реванше, а пока он побеждает второсортных бойцов, которые из десяти семь поединков проигрывают, и дерется в 77 кг, реванша не будет", - заявил боец.

Напомним, 18 апреля состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон. Россиянин пообещал "сильно избить" американца и выразил к нему свою неприязнь как к человеку. 18 января будет бой Макгрегор - Серроне.