Хабиб - Фергюсон: россиянин пообещал "избить" американца

Хабиб Нурмагомедов обещает "избить" Тони Фергюсона / Reuters

Хабиб Нурмагомедов заявил, что всегда ставит свои шансы выше, чем соперника, и намерен "сильно избить" Тони Фергюсона.

"Я лучше в борьбе, я еще не падал, у него же были нокдауны. Бить я умею, его буду особенно сильно бить", - сказал Хабиб.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля. Контракт бойцы уже подписали. Напомним, Хабиб является чемпионом UFC в легком весе. Американец, в свою очередь, пообещал заставить россиянина "мочиться кровью",

Ранее Нурмагомедов выразил свою неприязнь к Фергюсону касательно его человеческих качеств. Также он называл "идиотом" Конора Макгрегора, добавив, что тот должен заслужить реванш.

Напомним, в ночь с 14 до 15 декабря состоится главный бой карда UFC 245 Усман - Ковингтон. Нигериец уже пообещал "научить уважению" своего оппонента.