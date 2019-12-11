"Научу Ковингтона уважению": Усман поделился ожиданиями от боя на UFC 245

Камару Усман поделился ожиданиями от боя с Колби Ковингтоном / UFC

Камару Усман перед главным кардом UFC 245 заявил, что "научит уважению" своего оппонента Колби Ковингтона.

Он попросил своего соперника не притворяться, будто вокруг него крутятся девушки.

"У него нет личного самолета, нет денег на личный самолет. Он ходит в компании двух-трех девушек. Хватит притворяться, будто они вьются возле тебя", - сказал Усман YouTube-каналу Hot 97.

По словам бойца, Ковингтон думает, что на него обращают внимание и вспомнил поединок Нурмагомедов - Макгрегор.

"Он все это делает потому, что считает, что люди обращают на него внимание. Но есть ощущение, что запертый с тобой в клетке человек устроен совершенно иначе. Вы видели это в бою Хабиба и Конора", - добавил Усман.

Читайте такжеUFC 245: где смотреть и прогнозы на бои

И в конце Камару пообещал научить своего оппонента уважению.

"Неважно, что ты делаешь и говоришь сейчас, потому что наступит тот момент, когда мы будем один на один. И тогда я научу тебя уважению", - заявил боец.

Бой Усман - Ковингтон состоится в ночь с 14 на 15 декабря на UFC 245. Начало примерно в 5 утра по киевскому времени.