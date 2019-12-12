Хабиб выразил неприязнь к Фергюсону

Хабиб Нурмагомедов выразил неприязнь к Тони Фергюсону

Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему не нравится Тони Фергюсон и он в ожидании поединка в апреле.

"Я думаю, что это очень важный бой как для UFC, так и для всех фанатов. Именно поэтому мы с Фергюсоном подписали контракт на бой. С нетерпением жду боя в апреле", - сказал Хабиб RT Sport.

Он добавил, что ему неприятны человеческие качества его будущего оппонента.

"Как человек Фергюсон мне не нравится. Я не понимаю, что творится у него в голове, но мне это и не нужно. Необходимо лишь полностью сконцентрироваться на поединке с ним. Когда мы войдем в октагон, я сделаю свою работу, как и всегда", - сообщил Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля 2020 года. Американский боксер успел заявить, что заставят россиянина "мочиться кровью".

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря состоится главный бой карда UFC 245 Усман - Ковингтон.