Ракицкий далек от политики - тренер Зенита

Ракицкий далек от политики - Семак / ФК Зенит

Сергей Семак заявил, что имеет похожие взгляды на войну на Донбассе со своим подопечным Ярославом Ракицким.

Наставник Зенита заявил, что проблему надо решать дипломатическим путем.

"После начала известных событий ни разу там не был. Ни в Луганске, ни у родителей, которые живут там. Какое тут еще может быть мнение? Война – самое плохое, что может быть. Все, что можно решить дипломатическим путем, так и надо решать", - цитирует Семака Чемпионат.

Тренер добавил, что Ракицкий далек от политики.

"Думаю, у нас схожее мнение по этому вопросу. Он далек от политики, и самое главное здесь только то, что погибают и страдают люди. Это большая беда", - сообщил Семак.

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Сергей Семак имеет украинское происхождение, однако выступал за сборную России. С 2018 года возглавляет Зенит и выиграл с ним РПЛ в сезоне 2018/19. Ракицкий перебрался в Санкт-Петербург в январе 2019 года.