Допинг-скандал с Бесединым: УЕФА вскоре рассмотрит дело

УЕФА рассмотрит дело Беседина после 6 января / FootBoom

УЕФА изучит дело Артема Беседина после 6 января, сообщает sport.ua.

Об этом представители конфедерации в письменном виде оповестили УАФ. Ранее сообщалось, что дело будет рассмотрено до 19 января. УЕФА не уточняет, какие именно запрещенные вещества нашли в допинг-пробе нападающего. Тогда же организация отстранила игрока от любой футбольной деятельности на месяц.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча 5 тура группового этапа Лиги Европы против Мальме (3:4). Киевское Динамо впервые с сезона 2011/12 не смогло преодолеть групповой турнир ЛЕ. В 1/16 финала вышли Мальме и Копенгаген.

Из представителей Украины борьбу в еврокубках продолжает только донецкий Шахтер, который встретится с Бенфикой. Поединки состоятся 20 и 27 февраля в Харькове и Лисабоне соответственно.