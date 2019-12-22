Допинг-скандал с Бесединым: стало известно, когда УЕФА рассмотрит дело

УЕФА рассмотрит дело Беседина до 19 января / FootBoom

УЕФА рассмотрит дело с неудачным допинг-тестом Артема Беседина до 19 января, сообщает программа Футбол NEWS.

Напомним, нападающий не смог пройти тест после матча 5 тура группового этапа Лиги Европы Мальме - Динамо (4:3). 8 лет назад Александр Рыбка был дисквалифицирован на 2 года за употребление допинга, после чего покинул донецкий Шахтер.

Киевское Динамо впервые с сезона 2011/12 не смогло преодолеть групповой турнир Лиги Европы. Тогда "бело-синие" пропустили вперед Бешикташ и Сток Сити, сейчас им не по зубам оказались Мальме и Копенгаген.

Ранее WADA отстранила сборную России от участия в крупных мировых состязаниях на 4 года. В перечень попадают Олимпиада-2020 и чемпионат мира-2022. РУСАДА намерена обжаловать решение, а Владимир Путин заявил, что это было политическое решение. При этом россияне смогут выступить под своим флагом на Евро-2020, так как это континентальное первенство.