Промоутер назвал возможную дату нового боя обидчика Кличко с Уайлдером

Бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер может пройти 18 июля, сообщил промоутер / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри, который победил украинца Владимира Кличко и стал новым чемпионом мира в супертяжелой весовой категории по ряду версий, может снова встретиться в ринге с экс-чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером летом 2020 года.

Бой Фьюри – Уайлдер может состояться 18 июля, это идеальное время для каналов, которые будут показывать противостояние, рассказал промоутер Боб Арум, сообщает ESPN.

По его словам, обидчик Кличко и американец могут встретиться на ринге в американском Лас-Вегасе.

"…в это время наблюдается затишье в спорте. Баскетбольные плей-офф к этой дате уже позади, в бейсболе середина сезона, и нет футбола. Это идеальное время (для каналов, которые будут показывать бой – ESPN и Fox – Ред.)", – сказал он.

Напомним, Деонтей Уайлдером завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в январе 2015 года. Бой Фьюри – Уайлдер состоялся в декабре 2018-го и завершился вничью. Реванш прошел 23 февраля 2019-го, чемпионский пояс завоевал британец.