Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера Дженоа

Андрей Шевченко / Reuters

Украинский специалист Андрей Шевченко освобожден с должности главного тренера "Дженоа".

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба 15 января.

"Тренер Андрей Шевченко освобожден от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", - сообщили в Twitter-аккаунте Дженоа.

Напомним, украинский специалист возглавил итальянский клуб 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Слухи о его отставке продолжались уже несколько недель.

Андрей Шевченко уволен / twitter.com/GenoaCFC

Окончательное решение руководство Дженоа приняло по итогам последнего матча против "Милана" в Кубке Италии, в котором подопечные Шевченко уступили со счетом 3:1.

Напомним, Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.