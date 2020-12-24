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Артем Милевский пополнил ряды сельского украинского клуба

24 декабря 2020, 14:11
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Футболист сказал, что ему очень приятно вернуться в чемпионат Украины по футболу.

Милевский стал игроком сельского клуба
Артем Милевский стал игроком сельского клуба / instagram.com/timi1010

Нападающий Артем Милевский пополнил ряды футбольного клуба из села Минай Ужгородского района Закарпатской области.

Милевский стал игроком ФК Минай – подписал контракт в четверг, 24 декабря, говорится на сайте команды.

Футболист уже прокомментировал переход в новую команду. Милевский поделился, что ему приятно вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. Минай – очень хорошая команда, и я благодарю за такую возможность клуба…", – сказал нападающий.

  • Напомним, Артем Милевский играл за киевское Динамо и был членом сборной Украины. Нападающий перестал играть в чемпионате Украины с 2013 года.
  • В 2016-м пополнил ряды российского Тосно, а в июле 2017-го подписал контракт с Динамо-Брест.
  • После ухода из брестского Динамо стал игроком венгерского клуба Кишварда. В начале января 2019 года стало известно, что Милевский покинул Кишварду и вернулся в Динамо-Брест.
Артем Милевский новости футбола
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