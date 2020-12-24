Артем Милевский пополнил ряды сельского украинского клуба

Футболист сказал, что ему очень приятно вернуться в чемпионат Украины по футболу.
Нападающий Артем Милевский пополнил ряды футбольного клуба из села Минай Ужгородского района Закарпатской области.
Милевский стал игроком ФК Минай – подписал контракт в четверг, 24 декабря, говорится на сайте команды.
Футболист уже прокомментировал переход в новую команду. Милевский поделился, что ему приятно вернуться в Украинскую Премьер-лигу.
"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. Минай – очень хорошая команда, и я благодарю за такую возможность клуба…", – сказал нападающий.
- Напомним, Артем Милевский играл за киевское Динамо и был членом сборной Украины. Нападающий перестал играть в чемпионате Украины с 2013 года.
- В 2016-м пополнил ряды российского Тосно, а в июле 2017-го подписал контракт с Динамо-Брест.
- После ухода из брестского Динамо стал игроком венгерского клуба Кишварда. В начале января 2019 года стало известно, что Милевский покинул Кишварду и вернулся в Динамо-Брест.
Автор: Екатерина Присяжнюк