Артем Милевский пополнил ряды сельского украинского клуба

Артем Милевский стал игроком сельского клуба / instagram.com/timi1010

Нападающий Артем Милевский пополнил ряды футбольного клуба из села Минай Ужгородского района Закарпатской области.

Милевский стал игроком ФК Минай – подписал контракт в четверг, 24 декабря, говорится на сайте команды.

Футболист уже прокомментировал переход в новую команду. Милевский поделился, что ему приятно вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. Минай – очень хорошая команда, и я благодарю за такую возможность клуба…", – сказал нападающий.