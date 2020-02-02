"Такое не прощается": Милевский высказался о скандале с "крысой" в Динамо

Ранее в соцсетях Артем Милевский называл Дениса Бойко "крысой".
Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский заявил о том, что его конфликт с голкипером киевлян Денисом Бойко "заморожен".
Таким образом Милевский прокомментировал ситуацию, когда Бойко покинул лавку запасных Динамо, когда к ней подошел Милевский чтобы поприветствовать своих бывших партнеров во время встречи брестского Динамо со своими украинским одноклубниками на тренировочном сборе в Турции.
"Бойко, наверное, подумал, что я буду с ним здороваться, поэтому убежал. Но я и сам не собирался с ним здороваться. Он сам знает, почему. Все знают эту историю. Убежал и убежал. Опять поступил как... Не очень. Я ему вдогонку так и сказал: "Я с тобой не собирался здороваться", - рассказал Милевский в интервью YouTube-каналу Трендец.
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Он подчеркнул, что Бойко мог бы остаться на месте, ведь он не собирался с ним здороваться.
"Для меня это замороженный конфликт. Кто-то, может, не считает это какой-то проблемой или каким-то плохим поступком, но для меня это неприемлемо. Когда ты живешь как в семье, имею в виду команду, некрасиво так поступать. Вообще так нельзя. Не прощается такое", - добавил Милевский.
Отметим, что к 2018 году Милевский в соцсетях называл Бойко "крысой" из-за того, что во время совместного выступления футболистов за киевское Динамо голкипер попытался сжульничать во время игры в карты.
Напомним, ранее Милевский рассказал о своем конфликте с Андреем Ярмоленко.