Милевский снова пополнил ряды "Динамо"

Артем Милевский снова будет играть за "Динамо-Брест" / instagram.com/timi1010

Украинский нападающий Артем Милевский вернулся в белорусский футбольный клуб — брестское "Динамо".

Информация о том, что Милевский пополнил ряды "Динамо-Брест", появилась на странице команды в Twitter в день рождения футболиста — в субботу, 12 января, ему исполнилось 34 года.

"Официально: Артем Милевский вернулся в "Динамо-Брест"! Добро пожаловать в "Динамо-Брест"!" — говорится в сообщении.

Позже нападающий прокомментировал возвращение в белорусский клуб. "Я очень рад всех приветствовать. И в этот раз для меня это более волнительный момент, чем в первый раз", — заявил спортсмен.

Артем Милевский снова будет играть за "Динамо-Брест" / Скриншот с twitter.com/dynamobrest

Ранее Артем Милевский, в частности, играл за сборную Украины и киевское "Динамо". В 2016-м он пополнил ряды российского "Тосно", а в июле 2017-го подписал контракт с брестским "Динамо". После ухода из "Динамо-Брест" нападающий стал игроком венгерского клуба "Кишварда". В начале января 2019-го стало известно, что Милевский покинул "Кишварду".