"Пьянка в бане": главный тренер брестского "Динамо" сказал, почему выгнали Милевского

Артема Милевского выгнали из "Динамо-Брест" из-за пьянки в бане, сообщил главный тренер / dynamo-brest.by

Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка сообщил, что украинского нападающего Артема Милевского выгнали из команды после пьянки с двумя одноклубниками.

Решение по футболисту принимал тогдашний главный тренер клуба — Алексей Шпилевский, рассказал наставник в интервью Tribuna.com.

"В тот момент я был поражен: "Это сумасшествие! Зачем?!"… Милевский являлся лидером команды. Он был лучшей десяткой во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема", — заявил собеседник.

Напомним, в июле появилась информация, что "Динамо-Брест" прекратит сотрудничество с Артемом Милевским. Источники, близкие к команде, утверждали, что решение может быть связано с нарушением дисциплины.

Футболист подписал контракт с брестским "Динамо" в июле 2017 года. Ранее Милевский, в частности, играл за сборную Украины и киевское "Динамо". В 2016-м он пополнил ряды российского "Тосно", а после ухода из "Динамо-Брест" стал игроком венгерского клуба "Кишварда".