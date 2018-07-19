Клуб Марадоны решил выгнать Милевского

В ближайшее время белорусский клуб "Динамо-Брест" прекратит сотрудничество с экс-игроком сборной Украины Артемом Милевским.

По данным источника, близкого к клубу, решение может быть связано с нарушением дисциплины.

Кроме Милевского брестский клуб может также расстаться и с капитаном команды Алексеем Гавриловичемю. пишет "Трибуна".

Напомним, недавно легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона стал главой правления "Динамо-Брест". Марадона подписал с белорусами трехлетний контракт.