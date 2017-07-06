Милевский стал игроком "Динамо", но не киевского

Украинский нападающий Артем Милевский, который покинул российский "Тосно", стал игроком белорусского клуба — брестского "Динамо".

Об этом говорится на сайте команды.

По ее данным, "Динамо" и форвард подписали контракт, он рассчитан на полтора года.

Футболист в своем Instagram уже прокомментировал событие — написал, что "вернулся в динамовскую семью".

Напомним, Артем Милевский, в частности, был игроком сборной Украины и киевского "Динамо". В 2016-м году он пополнил ряды "Тосно", 4 июля 2017-го стало известно, что клуб и нападающий расторгают контракт.

Фото: dynamo-brest.by