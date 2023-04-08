"Бесноватые и иуды": Ломаченко опять выложил в Сеть текст, оскорбляющий украинцев

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) продолжает активно поддерживать УПЦ (Московского патриархата).

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Василий Ломаченко и украинцы / коллаж фото УНИАН

Скандально известный украинский альбом Василий Ломаченко продолжает активно поддерживать УПЦ (Московского патриархата). Теперь бывший чемпион мира в трех весовых категориях выложил у себя в Instagram (для украинцев заблокированный) выложил видео с картинкой и стихотворением в поддержку УПЦ МП.

В тексте, принадлежащей некой Ольге Православной, украинцев, которые выступают против МП называют "бесноватыми", а также прямо сравнивают их с "иудами".

Буквально на прошлой неделе 35-летний боксер публиковал ролик некой организации "Союза православных журналистов" (СПЖ), в котором освещалась ситуация с выселением священнослужителей УПЦ (МП) Киево-Печерской лавры. Причем спортсмен едва ли не показал большую часть украинцев "духовно больными людьми, которых можно только пожалеть".

видео дня

Скандалы с Ломаченко

Ранее на своей странице в Instagram Ломаченко публиковал коллаж, намекающий на единство украинцев и жителей страны-агрессора - россиян.

Позднее боксер угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ (МП) Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

Позднее Василий Ломаченко опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре - вместе со священнослужителями УПЦ (МП).

Впоследствии Ломаченко попросту закрыл свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.

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