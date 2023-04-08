"Бесноватые и иуды": Ломаченко опять выложил в Сеть текст, оскорбляющий украинцев

Скандально известный украинский альбом Василий Ломаченко продолжает активно поддерживать УПЦ (Московского патриархата). Теперь бывший чемпион мира в трех весовых категориях выложил у себя в Instagram (для украинцев заблокированный) выложил видео с картинкой и стихотворением в поддержку УПЦ МП.
В тексте, принадлежащей некой Ольге Православной, украинцев, которые выступают против МП называют "бесноватыми", а также прямо сравнивают их с "иудами".
Буквально на прошлой неделе 35-летний боксер публиковал ролик некой организации "Союза православных журналистов" (СПЖ), в котором освещалась ситуация с выселением священнослужителей УПЦ (МП) Киево-Печерской лавры. Причем спортсмен едва ли не показал большую часть украинцев "духовно больными людьми, которых можно только пожалеть".
Скандалы с Ломаченко
Ранее на своей странице в Instagram Ломаченко публиковал коллаж, намекающий на единство украинцев и жителей страны-агрессора - россиян.
Позднее боксер угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ (МП) Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.
Позднее Василий Ломаченко опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре - вместе со священнослужителями УПЦ (МП).
Впоследствии Ломаченко попросту закрыл свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.
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