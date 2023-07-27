Харлан сняли с ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке

Украина готовит протест.

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Харлан победила россиянку в поединке / Коллаж Главред. Фото: Национальная федерация фехтования, скриншот

Украинскую саблистку Ольгу Харлан после инцидента с российской атлеткой Анной Смирновой дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане.

Как сообщает издание "Трибуна" со ссылкой на журналиста Евроспорта Марко Аркари, теперь в сетке соревнований значится, что болгарка Йоана Илиева, которая должна была соревноваться с украинкой, автоматически прошла в следующий раунд.

"Суспильне Спорт" отмечает, что в протоколе соревнований напротив Ольги Харлан указано "исключено". Источник подтвердил журналистам, что лидера сборной по фехтованию Харлан сняли с ЧМ.

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Речь идет о дисквалификации с соревнований и отстранении на 60 дней от всех дальнейших стартов, в том числе и тех, в которых не участвуют ни россияне, ни беларусы.

Что решила Украина

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев в эфире телемарафона заявил, что Украина обжалует решение по Харлан.

Он заметил, что судья не давал черную карточку и не дисквалифицировал ее.

"Это уже потом начались "подковерные игры". Эта дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница (Ольги Харлан), даже был назначен судья на следующий бой. Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится за несколько дней. Но уже речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться достичь того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию", - цитирует Ильяшева "Суспильне. Спорт".

Скандал на ЧМ по фехтованию - что случилось

Скандал на чемпионате мира по фехтованию разгорелся после того, как украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке под "нейтральным флагом" Анне Смирновой.

Украинка одержала победу в поединке со Смирновой, но вместо пожать руку представительнице страны-агрессора атлетка выставила вперед шпагу, что-то сказала сопернице и покинула площадку.

Россиянка ждала на дорожке дисквалификации украинки, ее делегация демонстративно принесла Смирновой стул.

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