УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Ждала у моря погоды: саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от Харлан

Алексей Тесля
27 июля 2023, 13:43 обновлено 27 июля, 13:51
103
После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу и что-то сказала россиянке.
Харлан
Ольга Харлан победила Анну Смирнову / Коллаж: Главред: Фото: dsmsu.gov.ua, скриншот

Знаменитая украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан победила фехтовальщицу из РФ Анну Смирнову, которая выступала на ЧМ-2023 под "нейтральным" флагом.

Украинская чемпионка одолела российскую фехтовальщицу со счетом 15:7. После этого Смирнова устроила провокацию прямо на спортивной площадке. Видео транслировалось на YouTube-канале FIE.

Отметим, что после завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу и что-то сказала россиянке и покинула площадку.

видео дня

В свою очередь российская фехтовальщица осталась на дорожке, стремясь дождаться дисквалификации украинки, пока судьи принимали решение о дальнейших действиях. В какой‑то момент российской провокаторше организаторы даже принесли стул.

При этом в итоге провокация Смирновой провалилась – организаторы ЧМ не удовлетворили протест россиянки, Харлан прошла в следующий раунд.

Добавим, что в правилах FIE говорится, что поединок не заканчивается, пока обе фехтовальщицы после последнего укола не поприветствуют друг друга, рефери и зрителей.

Ольга Харлан — олимпийская чемпионка, трехкратный призер Игр, шестикратная чемпионка мира.

Смотрите видео - Ольга Харлан победила Анну Смирнову:

Screenshot
Ольга Харлан победила Анну Смирнову / Скриншот

Ранее сообщалось, что в семье фехтовальщицы Ольги Харлан случилось горе. Спортсменка поделилась фотографией, где рассказала о своей боли.

Напомним, Харлан показала редкие фото с горячим парнем-итальянцем. Украинская саблистка отправилась в романтическое путешествие с возлюбленным.

Больше новостей:

Ольга Харлан новости спорта
Реклама

Главное за день

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

13:49 Политика
Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

13:41 Украина
В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

12:42 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:49

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

13:43

Ждала у моря погоды: саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от ХарланВидео

13:41

Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

13:20

Настоящее восхищение: безумный торт Тещин язык, который разметают за 2 минуты - рецепт

13:12

Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: Весам - расставание, Тельцам - переживания

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанОсенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан
13:09

Захват РФ Сувалкского коридора с отрывом Балтии от НАТО: Свитан оценил сценарийВидео

12:56

В Украину ворвется серьезное похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю

12:42

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

12:34

"Этот миг я запомню на всю жизнь": Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13Видео

Реклама
12:33

Почему 28 июля нельзя смотреть на звезды: древние приметы и запреты

12:32

Кому война, кому лакшери: Димопулос засветилась в компании экс-жены олигарха из РФ

12:23

Гороскоп на завтра 28 июля 2023: Водолею – раздражение, Близнецам - депрессия

12:07

Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 единиц техники: кадры со спутника

12:00

Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому ко дням рождения

12:00

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – КиселёвЭксклюзив

11:51

Надя Дорофеева упрекнула нового мужа в жадности

11:39

В Раде дали "зеленый свет" продлению военного положения и мобилизации в Украине

10:58

"Чао, бамбино!": Лайма Вайкуле рассекретила, куда исчез Максим ГалкинВидео

10:50

Базу ЧВК Вагнер в Беларуси разнесут ракетами Tomahawk: эксперт назвал условиеВидео

10:42

Фронт, доклады Залужного, Буданова и ПВО: Зеленский провел выездную Ставку

Реклама
10:25

Угроза не для Украины: Свитан рассказал, зачем ЧВК "Вагнер" переместили в БеларусьВидео

10:23

Женщина показала, как дешево удалить пятна на ковре: даже снимать не нужноВидео

10:15

Вкусно, но нельзя: кому противопоказана вареная кукуруза

09:54

Кубраков о заседании совета Украина-НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

09:52

ВСУ начали крупное наступление на юге, операция набирает обороты – Bloomberg

09:50

Украине грозит новый удар: стало известно, откуда и когда РФ готова бить ракетами

09:24

"Будут гайки": Карась рассказал, как потеря Запорожья повлияет на события в РоссииВидео

08:57

Пароль "женский спорт": Пригожин держал гарем в отеле в Петербурге — СМИ

08:41

Станет любимым блюдом: как правильно заваривать кускус

08:13

"Большое испытание": в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ - NYT

08:06

На Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра – ISW

07:26

Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины - ISW

06:47

Шпионские игры и темпы поставки оружия Украинемнение

06:41

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

05:45

О Донбассе думать рано, ВСУ первым освободят Крым – военныйВидео

04:27

Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада РоссииВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июля

03:30

Карась спрогнозировал, чего ждать ВСУ от группировки врага под Купянском

02:13

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"Видео

01:45

Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

Реклама
01:30

"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений РоссииВидео

01:15

Талантливы во всем: 4 особых знака, имеющих необычные способности

00:19

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

26 июля, среда
23:34

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:31

69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

23:06

В Белом доме поведали, в каких странах украинские пилоты будут осваивать "F-16"

22:57

"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронтеВидео

22:32

ВСУ "задвухсотили" российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке "Карлссон"

22:25

Удар России по Украине: силы ПВО уничтожили более 30 ракет врага

22:21

Все усеяно трупами: РФ бросает раненных на поле боя, чтобы не платить компенсации

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять