Ждала у моря погоды: саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от Харлан

Знаменитая украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан победила фехтовальщицу из РФ Анну Смирнову, которая выступала на ЧМ-2023 под "нейтральным" флагом.
Украинская чемпионка одолела российскую фехтовальщицу со счетом 15:7. После этого Смирнова устроила провокацию прямо на спортивной площадке. Видео транслировалось на YouTube-канале FIE.
Отметим, что после завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу и что-то сказала россиянке и покинула площадку.
В свою очередь российская фехтовальщица осталась на дорожке, стремясь дождаться дисквалификации украинки, пока судьи принимали решение о дальнейших действиях. В какой‑то момент российской провокаторше организаторы даже принесли стул.
При этом в итоге провокация Смирновой провалилась – организаторы ЧМ не удовлетворили протест россиянки, Харлан прошла в следующий раунд.
Добавим, что в правилах FIE говорится, что поединок не заканчивается, пока обе фехтовальщицы после последнего укола не поприветствуют друг друга, рефери и зрителей.
Ольга Харлан — олимпийская чемпионка, трехкратный призер Игр, шестикратная чемпионка мира.
Смотрите видео - Ольга Харлан победила Анну Смирнову:
Ранее сообщалось, что в семье фехтовальщицы Ольги Харлан случилось горе. Спортсменка поделилась фотографией, где рассказала о своей боли.
Напомним, Харлан показала редкие фото с горячим парнем-итальянцем. Украинская саблистка отправилась в романтическое путешествие с возлюбленным.
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