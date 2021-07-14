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Крым "российским" называть нельзя: Россия дала указания спортсменам перед Олимпиадой в Токио

14 июля 2021, 13:54
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Спортсменам из России советуют ничего не говорить о допинговом скандале и приеме россиянами запрещенных препаратов.

Крым, Украина
Россиянам запретили говорить о Крыме как о "российской территории" на Олимпиаде в Токио / УНИАН

Олимпийский комитет России (ОКР) разослал российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио инструкцию о том, как им следует отвечать на политические вопросы. В частности, на вопрос "Чей Крым?!" или Донбасс, они должны отвечать кратко: No comment. О допинговых скандалах и санкциях против российских спортивных команд также говорить нельзя.

Как сообщает издание Ведомости, в ОКР подтвердили, что такой документ действительно готовится, а инструкцию уже разослали спортсменам, которые должны принять участие в Олимпийских играх в Токио, открывающихся 23 июля.

В частности, Олимпийский комитет предупреждает, что перед началом соревнований журналисты могут начать задавать им неудобные вопросы "провокационного характера". Нужно знать, как правильно отвечать, чтобы не было проблем, а также очень внимательно следить за публикацией контента в социальных сетях.

"Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии", - указано в инструкции.

Причем оккупированный Крым, вопреки мантре российской пропаганды, территорией России называть не советуют. То же самое касается и темы Донбасса. На эти вопросы нужно отвечать: No comment.Читайте также"Русофобы и клептократы": в Крыму после статьи Путина вспыхнули идеей новой агрессии против Украины

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Запрещено также обсуждать допинговые скандалы с российскими олимпийцами. Спортсменам следует говорить, что они никогда не принимали участия в такой деятельности, а санкции против России из-за допинга должны комментировать представители организаций, которые их вводили.

Кроме того, российские спортсмены по причине антидопинговых санкций должны будут выступать не под своим национальным флагом. Рекомендуется говорить, что они все равно представляют Россию и хотели бы слышать российский гимн.

Скандал с сокрытием допинг-проб российских биатлонистов

В январе бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU), 74-летний норвежец Андерс Бессеберг стал фигурантом скандала, связанного с Россией.

Комиссия IBU пришла к выводам, согласно которым он скрывал положительные допинг-пробы российских биатлонистов за взятки, которые россияне выплачивали ему услугами в виде заказа проституток и поездок на охоту.

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