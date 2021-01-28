Россия подкупала главу мирового биатлона проститутками, чтобы он скрывал результаты допинг-проб – IBU

Бессеберг не реагировал на неоднократные незаконные действия россиян - IBU / gazeta.ru

Бывший председатель Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг, которого признали виновным в сокрытии положительных допинг-проб биатлонистов из России, прикрывал россиян за взятки в виде услуг проституток и поездок на охоту.

К такому выводу пришла комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора в ходе своего расследования. Выяснилось, что действия Бессеберга связаны с коррупцией.

В чем обвиняют Андерса Бессеберга

Несмотря на уголовное дело против россиянина Александра Тихонова, Бессеберг не стал настаивать на его отставке с поста вице-президента IBU.

Тихонов остался при своей должности даже после того, как он пытался подкупить генерального секретаря Николь Реш с целью сокрытия положительных допинг-проб Дмитрия Ярошенко, Альбины Ахатовой и Екатерины Юрьевой в 2009 году.

Бессеберг решил не предпринимать никаких действий после того, как им была получена информация о попытке главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова получить голоса на выборах в конгресс IBU при помощи материального вознаграждения. Инцидент произошел в 2014 году.

Россия давала взятки Бессебергу, оплачивая ему услуги проституток и поездки на охоту.

Доклады о допинге в российском спорте Бессебергом игнорировались.

Несмотря на просьбы в IBU, он отказался переносить финальный этап Кубка мира из Тюмени.

Допинговый скандал с участием России