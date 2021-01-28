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Россия подкупала главу мирового биатлона проститутками, чтобы он скрывал результаты допинг-проб – IBU

28 января 2021, 15:48
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В центре скандала оказался бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU), 74-летний норвежец Андерс Бессеберг.

Бессеберг
Бессеберг не реагировал на неоднократные незаконные действия россиян - IBU / gazeta.ru

Бывший председатель Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг, которого признали виновным в сокрытии положительных допинг-проб биатлонистов из России, прикрывал россиян за взятки в виде услуг проституток и поездок на охоту.

К такому выводу пришла комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора в ходе своего расследования. Выяснилось, что действия Бессеберга связаны с коррупцией.

В чем обвиняют Андерса Бессеберга

  • Несмотря на уголовное дело против россиянина Александра Тихонова, Бессеберг не стал настаивать на его отставке с поста вице-президента IBU.
  • Тихонов остался при своей должности даже после того, как он пытался подкупить генерального секретаря Николь Реш с целью сокрытия положительных допинг-проб Дмитрия Ярошенко, Альбины Ахатовой и Екатерины Юрьевой в 2009 году.
  • Бессеберг решил не предпринимать никаких действий после того, как им была получена информация о попытке главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова получить голоса на выборах в конгресс IBU при помощи материального вознаграждения. Инцидент произошел в 2014 году.
  • Россия давала взятки Бессебергу, оплачивая ему услуги проституток и поездки на охоту.
  • Доклады о допинге в российском спорте Бессебергом игнорировались.
  • Несмотря на просьбы в IBU, он отказался переносить финальный этап Кубка мира из Тюмени.

Допинговый скандал с участием России

  • Сборную России в декабре 2017 года отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее из-за скандала, связанного с возможным применением допинга спортсменами. Тогда от соревнований были отстранены около 300 российских спортсменов.
  • В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство открыло более 100 дел против российских спортсменов. 9 декабря исполком организации принял решение об отстранении сборной России от спортивных мероприятий на 4 года. Запрет также распространяется на чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры.
  • Санкции WADA были связаны с тем, что организация обнаружила фальсификации результатов допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории.
  • Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года сократил дисквалификацию россиян на 2 года. Однако Россия по-прежнему обязана выплатить 1,27 млн долларов издержек по судебным делам.
  • В том случае, если допинг-пробы российских спортсменов будут отрицательными, им разрешат выступить под нейтральным флагом на ЧМ-2020 в Катаре по футболу и двух следующих Олимпийских играх.

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