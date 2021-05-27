Лига Европы завершилась зрелищным финалом: кубок УЕФА впервые выиграла "Желтая субмарина"

Вильярреал стал победителем Лиги Европы 2020/2021 / Reuters

Лига Европы 2020/2021 завершилась – в финале испанский клуб Вильярреал ("Желтая субмарина") в польском Гданьске одержал победу над английской командой Манчестер Юнайтед ("Красные дьяволы") и впервые в своей истории выиграл Кубок УЕФА.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1, и было два овертайма, во время которых никто не забил. Судьба кубка решилась в серии послематчевых пенальти – роковым оказался один мяч, сообщает football.ua.

В основное время счет первыми открыли испанцы – нападающий Жерар Морено вогнал мяч в сетку ворот англичан на 29 минуте матча. "Красные дьяволы" смогли догнать противников только во второй половине матча – счет сравнял форвард Эдинсон Кавани.

После завершения второго овертайма началась серия пенальти. Сначала пробили все полевые игроки обеих команд и смогли забить голы. Позже очередь дошла до вратарей.

Голкипер Вильярреала Херонимо Рульи отправил мяч в правый верхний угол ворот, а вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа не забил гол.

По пенальти Вильярреал победил Манчестер Юнайтед со счетом 11:10.

Составы команд, голы и предупреждения

Вильярреал – Манчестер Юнайтед 1:1 (11:10 по пенальти)

Голы:Морено, 29; Кавани, 55.

Вильярреал: Рульи – Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Торрес, Педраса (А. Морено, 88) – Парехо, Капу (Раба, 120+3), Тригерос (Гомес, 77) – Ж. Морено, Бакка (Коклен, 59), Пино (Алькасер, 77).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака (Теллес, 120+3), Линделеф, Байи (Туанзебе, 116), Шоу – Мактоминей (Мата, 120+3), Погба (Джеймс, 116) – Гринвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рашфорд – Кавани.

Предупреждения: Капу, Фойт; Байи, Кавани.

Победив в финале Лиги Европы, Вильярреал заполучил путевку в другой турнир – в Лигу чемпионов.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы Вильярреал обошел английский Арсенал и впервые в своей истории попал в финал турнира. Команде Манчестер Юнайтед в полуфинале удалось справиться с итальянской Ромой.