"Быть у овец пастухом": боксер Беринчик раскритиковал глупых соотечественников

Беринчик раскритиковал украинцев / Скриншот видео с youtube.com

Известный украинский боксер Денис Беринчик дал весьма радикальную характеристику гражданам, которые живут с ним в одной стране.

"Некоторым странам по 50-300 лет и они так хорошо развиваются, а мы 1500 лет живем и не можем свои рамсы собрать", - сказал он в эфире Instagram издания Sport Arena.

По словам спортсмена, большинство людей в Украине не способны критически мыслить и буквально воспринимают информацию, которую транслируют по телевизору.

"Могут ли спортсмены изменить ситуацию в стране? Наверное, только своим поведением можно спастись самому и спасти тысячи над тобой. А быть у овец пастухом, если сами овцы не хотят чего-то светлого и хорошего... Это тяжело сделать. Большая часть нашего населения - она необразованная, неграмотная, интеллектуально не мыслит. Они даже разобраться не могут во многих вопросах, которые им подкидывает телевизор", - заявил Беринчик.

Напомним, Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды - о братских народах, о дружбе украинцев и россиян.

Позднее украинский борец вольного стиля Богдан Грицай записал видео, в котором бросил Усику вызов на поединок.