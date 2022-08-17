После грандиозного скандала: боксер Ломаченко покинул Украину и высказался о войне

Василий Ломаченко / GettyImages

Украинский боксер и бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко покинул Украину и отправился в США.

После ряда скандальных видео, которые он опубликовал на своей странице в Instagram, Ломаченко неожиданно высказался о войне в Украине.

Боксер в США начнет подготовку к своему следующему бою. Ожидается, что уроженец Белгорода-Днестровского, в последний раз выходивший на ринг в декабре минувшего года, когда побил Ричарда Комми, проведет поединок в октябре.

На странице LomUs Official в соцсети было опубликовано видео приезда Ломаченко в американский Лос-Анджелес.

Боксер отметил, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации жизнь украинцев кардинально изменилась. При этом Василий не упомянул об агрессии РФ, а лишь призвал остановить войну.

"Я каждый день молюсь за Украину и ее людей. Остановите войну! Когда я вернулся в Украину, мне кажется, это был второй день войны. Разумеется, ваше мышление изменилось. Потому что ты видишь совершенно другую жизнь. Да, совершенно другую. Ты не знаешь, что случится. Это очень плохо для мира. Мне нужен этот вызов и шанс – бой за звание абсолютного чемпиона мира. Я здесь, в Лос-Анджелесе. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Скоро увидимся", – сказал Ломаченко.

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Скандал с Ломаченко

На своей странице в Instagram в феврале боксер оставил коллаж, намекающий на единство украинцев и россиян.

На днях Ломаченко также угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ МП Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

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