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Ребров окончательно ушел из Ференцвароша

4 июня 2021, 16:02

Сергей Ребров ушел с поста главного тренера венгерского чемпиона - клуба Ференцварош. Многомесячная эпопея с ним наконец-то взяла и завершилась

Ребров
Сергей Ребров / УНИАН

Украинский специалист Сергей Ребров все-таки покинул венгерский клуб Ференцварош, с которым он выиграл несколько чемпионств подряд и играл в групповом турнире Лиги Чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте Ференцвароша".

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"Ференцварош" поблагодарил 47-летнего Реброва за выдающуюся работу" и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

"Хочу поблагодарить клуб, а также всех болельщиков "Ференцвароша" за поддержку. Мы вместе достигли больших успехов, и я рад, что смог поработать с таким популярным клубом с такой большой историей", − сказал он

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Напомним, ранее сообщалось:

Агент тренера венгерского Ференцвароша Сергея Реброва Шандор Варга прокомментировал информацию о возможном возвращении своего клиента в киевское Динамо.

у Реброва есть несколько вариантов продолжения тренерской карьеры.

"Действительно, кроме киевского Динамо претендентами на Сергея Реброва называются еще несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент Фенербахче. В Турции хорошо его помнят, он там играл, они следят за тренерскими успехами Реброва

футбол Сергей Ребров Ференцварош
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