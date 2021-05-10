Русского гонщика на Формуле-1 обогнали и унизили непристойным жестом

Формула-1 / скриншот из видео

Россиянин, который выступает за команду Формулы-1 Хаас, Никита Мазепин оказался в центре скандала. Как видно из трансляции, в рамках гонки Гран-при Испании гонщик Лэнс Стролл показал Мазепину неприличный жест в виде среднего пальца.

Пилот команды Астон Мартин Лэнс Стролл во время третьей свободной практики пошел на обгон Мазепина, а тот неожиданно решил сделать опасный маневр, едва не столкнувшись с канадцем. Тому пришлось вырулить на траву, чтобы избежать столкновения, а затем он на эмоциях показал средний палец в сторону россиянина.

К слову в этот раз Гран-при Испании выиграл Льюис Хэмилтон. Мазепин же занял последнее место. А в целом в данном сезоне Формулы-1 он еще ни разу не финишировал выше семнадцатого места.

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