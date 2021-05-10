Русского гонщика на Формуле-1 обогнали и унизили непристойным жестом

Россиянину Никите Мазепину, который выступает за команду Формулы-1 Хаас, гонщик команды Астон Мартин Лэнс Стролл показал всем известный неприличный жест.
Россиянин, который выступает за команду Формулы-1 Хаас, Никита Мазепин оказался в центре скандала. Как видно из трансляции, в рамках гонки Гран-при Испании гонщик Лэнс Стролл показал Мазепину неприличный жест в виде среднего пальца.
Пилот команды Астон Мартин Лэнс Стролл во время третьей свободной практики пошел на обгон Мазепина, а тот неожиданно решил сделать опасный маневр, едва не столкнувшись с канадцем. Тому пришлось вырулить на траву, чтобы избежать столкновения, а затем он на эмоциях показал средний палец в сторону россиянина.
К слову в этот раз Гран-при Испании выиграл Льюис Хэмилтон. Мазепин же занял последнее место. А в целом в данном сезоне Формулы-1 он еще ни разу не финишировал выше семнадцатого места.
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