Посольство США прекратит выдавать визы россиянам

Посольство США в России сократит штат на 75% в связи с запретом на наем иностранных граждан. Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг.
Посольство США призвало американцев, которые находятся на территории Российской Федерации и срок их визы истекает, покинуть страну до 15 июня. Кроме того, ведомство сокращает список оказываемых услуг из-за новых ограничений в отношении сотрудников.
Как сообщает пресс-служба диппредставительства, с 12 мая посольство США в Москве начнет работать только для американцев. Консульские услуги гражданам других стран предоставляться не будут: россиянам также прекратят выдавать визы неиммиграционного и недипломатического характера. Исключение составят только неотложные случаи.
Посольство в Москве в ближайшем будущем также не будет заниматься обычными нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта.
"Эти сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о своем намерении запретить Представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оказание экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или ограничено из-за ограниченных возможностей сотрудников выезжать за пределы Москвы.
Американцы, которые хотят остаться в РФ, должны посетить местное отделение Министерства внутренних дел (МВД), чтобы оформить необходимые документы, сообщили в посольстве.
"Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекает, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством", - говорится в сообщении.
Отношения России и США - последние новости:
- 28 апреля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой. Однако агрессивные действия РФ будут иметь последствия.
- Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны.
- 15 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал новые санкции против России. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- Позже министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на санкции США. По его словам, десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
- При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.
- Государственный департамент США выразил сожаление из-за зеркальных санкций России, которые Москва применила в ответ на американские ограничения в отношении РФ. У Байдена их назвали "эскалацией" и отметили, что готовят контрудар.