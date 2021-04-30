Посольство США прекратит выдавать визы россиянам

Посольству США в РФ запретили нанимать в штат иностранцев/ Фото Reuters

Посольство США призвало американцев, которые находятся на территории Российской Федерации и срок их визы истекает, покинуть страну до 15 июня. Кроме того, ведомство сокращает список оказываемых услуг из-за новых ограничений в отношении сотрудников.

Как сообщает пресс-служба диппредставительства, с 12 мая посольство США в Москве начнет работать только для американцев. Консульские услуги гражданам других стран предоставляться не будут: россиянам также прекратят выдавать визы неиммиграционного и недипломатического характера. Исключение составят только неотложные случаи.

Посольство в Москве в ближайшем будущем также не будет заниматься обычными нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта.

"Эти сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о своем намерении запретить Представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оказание экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или ограничено из-за ограниченных возможностей сотрудников выезжать за пределы Москвы.

Американцы, которые хотят остаться в РФ, должны посетить местное отделение Министерства внутренних дел (МВД), чтобы оформить необходимые документы, сообщили в посольстве.

"Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекает, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством", - говорится в сообщении.

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