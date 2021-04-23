В РФ заявили о новой "холодной войне" с США

Дмитрий Медведев заявил о "холодной войне" между РФ и США / Reuters

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны.

По его словам, за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, передает РИА Новости.

"По сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - считает Медведев.

Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали "мудрость компромисса".

Зампредседателя Совбеза посоветовал Вашингтону использовать прямую связь с Россией не просто как телефон, по которому можно дозвониться, а как возможность для откровенного диалога.

Отношения между Россией и США - о чем ранее писал Главред:

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина состоялись 13 апреля. В ходе разговора американский глава государства призвал Путина прекратить военное давление у границ Украины и заявил о поддержке Киева. Также Байден предложил главе РФ провести встречу на территории одной из европейских стран.

15 апреля США запустили новые санкции против РФ. Новые санкционные мероприятия предусматривают ограничения в отношении 6 технологических компаний и 32 российских физических и юридических лиц. Кроме того, Штаты выдворили 10 сотрудников российских дипломатических ведомств.

16 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что во время телефонного разговора Путин предлагал Байдену провести встречу в ближайшие несколько дней, причем без всяких дополнительных условий.

В тот же день Россия ввела ответные санкции против США. Российское государство выслало 10 американских дипломатов и запретило въезд ряду чиновников. Также Москва посоветовала послу Штатов Джону Салливану отправиться в Вашингтон.