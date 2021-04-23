В РФ заявили о новой "холодной войне" с США

За последние годы отношения Москвы и Вашингтона фактически перешли от соперничества к конфронтации, заявил Дмитрий Медведев.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны.
По его словам, за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, передает РИА Новости.
"По сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - считает Медведев.
Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали "мудрость компромисса".
Зампредседателя Совбеза посоветовал Вашингтону использовать прямую связь с Россией не просто как телефон, по которому можно дозвониться, а как возможность для откровенного диалога.
Отношения между Россией и США - о чем ранее писал Главред:
- Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина состоялись 13 апреля. В ходе разговора американский глава государства призвал Путина прекратить военное давление у границ Украины и заявил о поддержке Киева. Также Байден предложил главе РФ провести встречу на территории одной из европейских стран.
- 15 апреля США запустили новые санкции против РФ. Новые санкционные мероприятия предусматривают ограничения в отношении 6 технологических компаний и 32 российских физических и юридических лиц. Кроме того, Штаты выдворили 10 сотрудников российских дипломатических ведомств.
- 16 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что во время телефонного разговора Путин предлагал Байдену провести встречу в ближайшие несколько дней, причем без всяких дополнительных условий.
- В тот же день Россия ввела ответные санкции против США. Российское государство выслало 10 американских дипломатов и запретило въезд ряду чиновников. Также Москва посоветовала послу Штатов Джону Салливану отправиться в Вашингтон.
- 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
- В ответ Москва решила отозвать своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.
- Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Путина "убийцей".
- 18 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Штаты должны сохранить отношения. И тут же вызвал американского коллегу Джо Байдена на дебаты в прямом эфире.