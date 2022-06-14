Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге наций

Сборная Украины / УНИАН

Матч между украинцами и ирландцами начался с довольно долгой раскачки. Только на 11-й минуте Малиновский пальнул, как из пушки, с левого фланга - еще и издали, однако голкипер Келлехер сумел отбить этот удар.

Ирландцы ответили на 17-й, когда Найт выполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, но удар головой у Перротта над правой девяткой не вышел.

А на 31-й минуте украинцы пропустили. Довбик почти в центре поле плохо обработал мяч и потерял его, тот отскочил к Коллинзу, который проломился в штрафную в и пробил мимо украинского вратаря Ризныка (к слову, дебютанта сборной) - 0:1

Ирландцы забегали живей и на 38-й минуте Ризнык потянул выстрел Найта из центральной зоны в левый угол, а затем перехватил подачу с отскока.

Сразу после перерыва украинцы сравняли счет. 47-я минуте. Ярмоленко долго показывал дриблинг на правом фланге штрафной, но все равно мяч не потерял и отпасовал дальше - а там Довбик пробил уже в пустой угол - 1:1.

На 61-й минуте тот же Найт мощно пробивал с левого фланга издалека, но вратарь украинцев был начеку и спас ворота.

Затем обе команды успокоились, тренеры сбивали темп заменами. И, в основном, наблюдались единоборства по всему полю.

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Матч так и закончился - результативной ничьей со счетом 1:1.