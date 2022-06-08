Сборная Украины обыграла Ирландию на старте Лиги наций

Сборная Украины / УНИАН

Во втором туре Лиги наций УЕФА сборная Украины одержала минимальную победу над ирландцами на выезде.

"Сине-желтые" вышли в экспериментальном составе. Кроме десятка новых исполнителей в старте по сравнению с матчами плей-офф к ЧМ-2022 изменилась и тактическая схема.

Необычное игровое сочетание привело к тяжелому старту украинцев.

В стартовые 15 минут Ирландия полностью контролировала ход поединка,

Украине в первом тайме удалось забить. Но арбитр зафиксировал офсайд.

Зато на старте второго тайма "сине-желтые" забили чистый гол.

Цыганков только вышел на замену, заработал штрафной на правом фланге и самостоятельно его исполнил – мяч влетел в дальний угол ворот Келлехера.

Лига наций, группа B1, 2-й тур

Ирландия – Украина – 0:1

Гол: Цыганков, 48

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