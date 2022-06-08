Сборная Украины обыграла Ирландию на старте Лиги наций

Цыганков только вышел на замену, заработал штрафной на правом фланге и самостоятельно его исполнил.
Во втором туре Лиги наций УЕФА сборная Украины одержала минимальную победу над ирландцами на выезде.
"Сине-желтые" вышли в экспериментальном составе. Кроме десятка новых исполнителей в старте по сравнению с матчами плей-офф к ЧМ-2022 изменилась и тактическая схема.
Необычное игровое сочетание привело к тяжелому старту украинцев.
В стартовые 15 минут Ирландия полностью контролировала ход поединка,
Украине в первом тайме удалось забить. Но арбитр зафиксировал офсайд.
Зато на старте второго тайма "сине-желтые" забили чистый гол.
Цыганков только вышел на замену, заработал штрафной на правом фланге и самостоятельно его исполнил – мяч влетел в дальний угол ворот Келлехера.
Лига наций, группа B1, 2-й тур
Ирландия – Украина – 0:1
Гол: Цыганков, 48
Читайте также:
- Жена звезды сборной Украины по футболу зашкварилась призывом дружить с россиянами
- "Скоро мы победим": звезда сборной Украины по футболу расплакался перед журналистами
- Сборная Украины по футболу выиграла первый матч 2022 года