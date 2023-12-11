Шовковского назначили главным тренером "Динамо"

Киевское "Динамо" назначило Александра Шовковского постоянным главным тренером. До этого он был исполняющим обязанности наставника.

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Александр Шовковский стал главным тренером "Динамо" (Киев) / коллаж Главред, фото УНИАН и УАФ

Киевский футбольный клуб "Динамо" назначил Александра Шовковского на постоянной основе главным тренером первой команды. Об этом сообщается на официальном сайте столичного ФК.

До этого Шовковский руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Чуть позже в своем заключительном матче нынешнего года "Динамо" в рамках УПР 11 декабря одолело другой киевский клуб ‒ "Оболонь" со счетом 2:0.

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Александр Шовковский потом сразу же провел первую послематчевую пресс-конференцию в новом статусе.

"После завершения матча мы собрались в раздевалке, зашел президент. Он сказал несколько слов. После этого я переговорил с ребятами. В принципе, ничего такого не произошло. Единственное – поздравили друг друга с победой. Также я поблагодарил ребят за тот период времени, что я начал работать с ними как исполняющий обязанности главного тренера. Пожелал им плодотворно провести отпуск, уделить время близким, любимым. Чтобы все были здоровы, чтобы как можно скорее в нашу страну пришел мир и чтобы мы завершили войну нашей победой", ‒ сказал он.

Напомним, 48-летний Александр Шовковский (легендарный в прошлом вратарь "Динамо") возглавил киевлян после того, как Мирча Луческу подал в отставку после поражения от "Шахтера" (0:1) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Под руководством Шовковского "бело-синие" выиграли четыре поединка подряд в чемпионате Украины.

Динамовцы отправились на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей.

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