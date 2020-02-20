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Экс-футболист Шовковский будет судиться из-за платежки за газ

20 февраля 2020, 18:05

Спортсмен уверяет, что не пользовался газом с 2016 года.

Шовковский
Шовковский будет судиться с газовой службой / пресс-служба 1+1

Бывший футболист киевского Динамо Александр Шовковский планирует подать иск в суд на коммунальные структуры, которые доставили ему платежку за газ на сумму чуть больше 700 гривен, несмотря на отсутствие в его квартире централизованного газоснабжения.

"В 2016 году произошёл взрыв в жилом доме из-за утечки газа. Естественно, во избежание повторения такого происшествия, компания "КиевГаз" инициировала проверки. По крайней мере, однажды в июле (а может и раньше — уже и вспомнить то сложно) к нам тоже заявились с проверкой", - написал Шовковский в Facebook.

По словам спортсмена, из-за различных бюрократических процедур газ подключить так и не удалось. Причина заключается в том, что газовщики требовали сделать такое огромное количество манипуляций, что в помещении пришлось бы делать масштабный ремонт и даже полную перепланировку кухни.

"Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и ее замены на газовую и стоимость ремонта и переделки кухни и сказал отключайте! И меня от газа отключили! И вот, где-то с июля месяца 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счётчик мною установленный, замер навсегда. Но не замерло начисление за газ! По тарифу без счетчика. Принципиально буду судиться!" - написал Шовковский.

Как известно, в текущем месяце граждане Украины получат две платежки за газ на одном листе бумаги, которые будут включать цену за потребление и транспортировку газа.

Напомним, украинцы получат в январе платежки за жилищно-коммунальные услуги с суммами больше, чем в декабре 2019 года. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, все всем виновата цена на газ.

Как ранее сообщал Главред, премьер Алексей Гончарук пояснил, почему украинцы в конце января 2020 года получили две платежки.

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