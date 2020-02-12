Украинцам готовят две платежки на одном листе бумаги

Две суммы будут прописаны в одной платежке / ru.slovoidilo.ua

В текущем месяце граждане Украины получат две платежки за газ на одном листе бумаги, которые будут включать цену за потребление и транспортировку газа.

"Когда мы говорим, чтобы снова сделать одну платежку, мы говорим просто об удобстве потребителя. Мы сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, чтобы для удобства потребителей они получали эти две платежки на одном листе бумаги. Фактически это будет означать одну платежку", - сообщил на брифинге глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По словам чиновника, несмотря на резонанс с двумя платежками, к одной украинцы вернуться уже не смогут, поскольку важно разделить оплату данных услуг. Причина заключается в том, что поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

"Платежка не может быть одна. Это две разные компании. У нас уже сейчас работает газовый рынок, да, он не совершенен, но он будет улучшаться с каждым месяцем. Мы должны понять, что транспортировку осуществляет монополия. Мы же не можем прокладывать несколько сетей, но их нужно обслуживать. А поставщиков уже сейчас много и появляется много новых", — пояснил Тарасюк.

Напомним, украинцы получат в январе платежки за жилищно-коммунальные услуги с суммами больше, чем в декабре 2019 года. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, все всем виновата цена на газ.

Как ранее сообщал Главред, премьер Алексей Гончарук пояснил, почему украинцы в конце января 2020 года получили две платежки.