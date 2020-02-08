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"Золотая" коммуналка: эксперты объяснили, откуда в платежках заоблачные цифры

8 февраля 2020, 09:01

Эксперты предлагают заменить устаревшую методику расчета тарифов на новую.

коммуналка, платежка, субсидии
Эксперты предлагают заменить устаревшую методику расчета тарифов на новую

В Украине очередная волна подорожания коммуналки коснулась холодной воды, тарифы на которую подскочили на 6-20% уже с этого месяца.

Как подчеркнул сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич объективно себестоимость воды разная: "Вопрос в другом: насколько она обоснованна".

Отмечается, что наибольшой рост в деньгах – на 6,92 гривен за кубометр – оказался в Кропивницком, куда, по разъяснению руководства местного водоканала, воду доставляют с расстояния 120 км. Самый незначительный рост тарифов в Киеве, стоящем на Днепре, – всего 2,17 гривен за кубометр.

Марунич подчеркнул, что рост цены зависит также и от числа потребителей: чем их больше, тем в деньгах меньше повышение тарифа.

Читайте такжеНовое подорожание: в Киеве подскочили тарифы на водуВ материале Сегодня говорится, что тарифы на холодную воду утверждает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, но только крупным, остальным расценки устанавливают местные органы власти.

Специалисты согласны с тем, что тарифы на воду периодически повышать надо. По мнению эксперта рынка коммунальных услуг Евгения Маглеванного, в тариф входит зарплата работников водоканалов, расходы на очистку воды, чтобы ее можно было пить (стоимость реагентов), транспортировку, налоги, отчисления на текущий ремонт оборудования и амортизационные отчисления (закупка нового оборудования), прибыль.

"Ежегодно повышается минимальная зарплата, дорожают реагенты, запчасти, поэтому время от времени тарифы приходится повышать", – говорит эксперт.

Маглеванный также подтвердил, что по нормативам водоканалы имеют право закладывать в тарифы до 30% потерь воды при транспортировке. При этом из-за изношенности труб в некоторых регионах потери доходят до 45% – почти половина. Что автоматически удорожает каждый кубометр примерно на треть и более.

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"Якобы большие потери – это узаконенный способ взимания дополнительных денег с потребителей услуг, так как проверить, сколько кубометров воды отпущено водоканалом каждому конкретному дому и сколько из них на самом деле дошло до общедомового счетчика, невозможно, – уверен глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук. – Так можно до бесконечности повышать тарифы, не вкладываясь в модернизацию сетей, ведь чем дороже кубометр воды, тем больше сумма на "потери".

С ним согласен и Дмитрий Марунич, который предлагает заменить устаревшую методику расчета тарифов на современную, которая стимулирует поставщиков услуг экономить.

Читайте такжеТарифы на тепло снова поползут вверх: сколько будем платить"В мире давно для монополистов применяется так называемый RAB-тариф, или стимулирующее тарифообразование, от термина Regulatory Asset Base – "регуляторная база активов", – пояснил Дмитрий Марунич. – Процент доходности поставщика услуги зависит от стоимости его активов, для водоканалов это остаточная цена оборудования, водопроводных сетей и т. д. Если они новые или модернизированные, значит, стоят дороже, поэтому водоканалы будут заинтересованы вкладываться в обновление сетей, чтобы уменьшить потери воды и больше заработать. Норму потерь вообще надо отменить".

Эксперт уточнил, что сейчас водоканалы получают прибыль в процентах от объема оказанных услуг в деньгах, поэтому заинтересованы регулярно повышать тарифы, а не вкладывать деньги в модернизацию оборудования.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о том, что Кабинет Министров и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ.

коммуналка ЖКХ квитанции рост цен тарифы на воду
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