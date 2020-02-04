Без паники: Гончарук объяснил, почему приходят две платежки за газ

Гончарук объяснил, почему нужно платить за газ по двум платежкам / Фото kmu.gov.ua

Премьер Алексей Гончарук пояснил, почему украинцы в конце января 2020 года получили две платежки - одну за газ, а вторую за его транспортировку.

Как написал глава Кабмина у себя в Facebook, плата за транспортировку голубого топлива существовала всегда, но до этого она входила в общий тариф.

На сегодняшний день, транспортировку отделили для того, чтобы при необходимости имелась возможность без последствий менять поставщика услуг. Такие европейские правила рынка и принципы борьбы с монополией.

"Несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пояснил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата и пообещал, что в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

"Чтобы вся большая инфраструктура [работала]... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр.

В свою очередь, глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, доложил президенту Владимиру Зеленскому о причинах введения двух платежек за голубое топливо.

"Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся, как страна, анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика", — объяснил чиноник.