  1. Главная
  3. Политика

Без паники: Гончарук объяснил, почему приходят две платежки за газ

4 февраля 2020, 20:29

Премьер призвал не паниковать из-за двух платежек за газ - тариф не изменился.

Алексей Гончарук
Гончарук объяснил, почему нужно платить за газ по двум платежкам / Фото kmu.gov.ua

Премьер Алексей Гончарук пояснил, почему украинцы в конце января 2020 года получили две платежки - одну за газ, а вторую за его транспортировку.

Как написал глава Кабмина у себя в Facebook, плата за транспортировку голубого топлива существовала всегда, но до этого она входила в общий тариф.

На сегодняшний день, транспортировку отделили для того, чтобы при необходимости имелась возможность без последствий менять поставщика услуг. Такие европейские правила рынка и принципы борьбы с монополией.

"Несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пояснил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата и пообещал, что в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

"Чтобы вся большая инфраструктура [работала]... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр.

В свою очередь, глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, доложил президенту Владимиру Зеленскому о причинах введения двух платежек за голубое топливо.

"Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся, как страна, анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика", — объяснил чиноник.

газ Кабмин транспортировка Алексей Гончарук Алексей Оржель
Сейчас вы просматриваете новость «Без паники: Гончарук объяснил, почему приходят две платежки за газ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:13
"Не вышли в плюс": Брагар шокировал очередным "перлом" о фильмах
20:52
В ПЦУ исключили патриарха Филарета из Синода
20:46
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: коварные сети, помощь папика и подлог Видео
20:30
Новосад гневно отреагировала на фотожабу с Киану Ривзом в учебнике по истории
20:30
Найгірша подруга 3 и 4 серия смотреть онлайн 04-02-2020 Видео
20:29
Без паники: Гончарук объяснил, почему приходят две платежки за газ
20:05
Сидите дома: спасатели обратились к водителям с важным предупреждением
19:54
Макрон обвинил РФ в искажении истории Второй мировой войны
19:34
Депутаты снизили ренту за добычу янтаря
19:32
"Свободная страна": Эрдоган объяснил свой возглас "Слава Украине!"
19:01
Самый страшный час: названа роковая дата для коронавируса Видео
19:01
"Обдурилово": перепись Дубилета "пересчитали" и назвали фальсификацией
18:52
Автор пояснил, как в учебнике по истории появился мем с Киану Ривзом
18:35
Окрашивание клубничный блонд 2020 - самые модные оттенки, советы и фото Фото
18:13
США введут очередные санкции против Северного потока-2 – Handelsblatt
18:12
В Украине силовики получили доступ к банковской тайне Видео
18:05
Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли Видео
17:58
Переписка Кивы с "Жириком": политтехнолог потроллил нардепа фотожабой с Путиным Видео
17:35
В учебнике по истории Украины напечатали фотожабу с Киану Ривзом
17:31
Укрпочта не сможет конкурировать с Нафтогазом, Оржель фантазирует - эксперт
17:07
Названо важное свойство настоящего масла Видео
17:06
"Обосрался, мразь": сваливший в "рашу" Гиркин не признал вину в деле МН17
16:59
"Действовать будет, как царь": как будут спасать рейтинг Зеленского – эксперт Видео
16:33
Глава МИД Чехии сделал важное заявление насчет аннексии Крыма
16:31
Дела хуже, чем в России и Уругвае: сколько украинцы тратят на еду
16:29
Зачем хозяин региона Эрдоган приезжал в Украину мнение
16:24
Эксперт спрогнозировал, оправдаются ли планы Украины на турецкий газ
16:08
"Нацистский вскрик": Поклонскую напугало обращение Эрдогана к бойцам ВСУ Видео
16:01
"Взасос целуются, а нас ругают": Лукашенко распек Москву из-за США
15:57
"Пожизненно бесплатные перелеты": украинка приняла роды в самолете Qatar Airlines
15:45
В Киеве на Оболони найдена мертвой девушка, опубликованы фото 18+ Фото
15:38
У Шэннен Доэрти нашли рак
15:29
В Минздраве рассказали, где украинцы рискуют подхватить новый коронавирус
15:26
"Кнопочный телефон, е*аный рукоблуд": у Жириновского опровергли переписку с Кивой
15:15
WhatsApp перестал работать: в чем проблема и что делать
15:04
В январе Газпром раскошелился на полмиллиарда долларов за транзит газа – Нафтогаз
14:59
10 выводов из встречи Зеленского и Эрдогана мнение
14:57
"Очень большой, массовый": Пристайко рассказал о новом обмене пленными Видео
14:55
День святого Валентина 2020 – когда и как отмечаем, что дарить Фото Видео
14:35
Эксперт рассказала об украшениях для чая Видео
14:34
И богатые плачут: $29 млн премий топам Нафтогаза зависли на волоске Видео
14:26
Иск Трубы к Зеленскому: Верховный суд ответил экс-главе ГБР
14:20
Ревизия Минских соглашений: в "ДНР" остервенели из-за инициативы Франции Видео
14:06
Социологи назвали главное изменение, которое украинцы ожидают от Зеленского
14:01
"Внутри екает": Дима Комаров ответил на самый популярный вопрос
13:47
"Угрозы циклона Petra": каким областям Украины грозят удары стихии Видео
13:45
В ЕС собрались снимать санкции с ближайших людей Януковича - журналист
13:44
Нардепы согласились сократить свое количество на треть – предварительно Видео
13:43
От мяса куска будет рак и тоска: названо самое вредное мясо
13:16
Кива высказался о "переписке" с Жириновским в Раде Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять