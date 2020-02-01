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Зеленскому пояснили происхождение платежки за транспортировку газа

1 февраля 2020, 21:47

В Кабмин заверили, что размер оплаты от количества квитанций не изменился.

Зеленский
Зеленскому пояснили, почему украинцы получили две платежки за газ / УНИАН

Украинцы получили в январе 2020 года две платежки за газ, поскольку был разделена сумма, которая существовала ранее, в результате она не увеличилась

"Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся, как страна, анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика", — доложил глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк президенту Украины Владимиру Зеленскому о время совещания в Офисе президента.

Глава НКРЭКУ подчеркнул, что стоимость услуг не увеличена, а платежка за транспортировку газа сделала платеж равномерным.

Читайте такжеУкраинец записал экспрессивное видео о проблемах с двумя платежками за газ"Мы сделали плату за распределение равномерной в течение года. На примере: если в прошлом году вы платили 1200 гривен, из тех 1200 гривен вы платили 800 в отопительный период, 400 гривен — весна, лето, осень. Сейчас эти 1200 гривен точно также вы будет платить, но по 100 гривен в месяц. Это единственное изменение, которое внесено", - сказал он.

Премьер-министр Алексей Гончарук также заверил главу государства, что две платежки в результате не отразились на конечной сумме начислений за газ.

Как ранее сообщалось, в Черновцах будет осуществлен перерасчет платежей за отопление потребителей начиная с декабря 2019 года, заявил городской голова Алексей Каспрук.

Напомним, Зеленский поставил задачу выровнять снижение сумм в платежках за теплоснабжение во всех областях Украины до 25-30%.

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