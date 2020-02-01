В Черновцах ответили Зеленскому на требование произвести перерасчёт платёжек за отопление

В Черновцах предоставят скидки на теплоснабжение потребителям

В Черновцах будет осуществлен перерасчет платежей за отопление потребителей начиная с декабря 2019 года, заявил городской голова Алексей Каспрук.

Он рассказал, что 1 февраля, состоялась встреча мэра Черновцов с председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергеем Осачуком с участием руководителей фракций городского совета. На ней обсуждался вопрос о предоставлении скидки на теплоснабжение потребителям в областном центре.

Каспрук рассказал, что в Черновцах уже два отопительных сезона подряд - заниженный тариф. Фактически он покрывает не более 60 процентов расходов на "Черновцытеплокоммунэнерго". Он уверяет, что этот тариф - самый низкий в Украине.

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"Перерасчет и предоставление скидки на отопление возможны, но обойдутся городскому бюджету Черновцов примерно в 10 млн грн до конца отопительного сезона", - сказал городской голова.

Он добавил, что по итогам встречи приняли решение о пересчете потребителям платежей за теплоснабжение. Таким образом, в декабре 2019 года стоимость отопления будет ниже примерно на 10 процентов, а в январе-феврале 2020 - предварительно на 4,5%.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу выровнять снижение сумм в платежках за теплоснабжение во всех областях Украины до 25-30%.