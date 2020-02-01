"Серьезное снижение сумм": Зеленский рассказал о задачах насчет платежек за теплоснабжение

Снижение сумм в платежках за теплоснабжение нужно выровнять до 25-30%, поделился задачей для властей Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что поставлена задача выровнять снижение сумм в платежках за теплоснабжение во всех областях Украины до 25-30%.

В Черновицкой и Николаевской областях местные власти ничего не сделали для снижения начислений в платежках за декабрь, поделился глава государства в своем канале в Telegram.

По его словам, задача номер один - получить объяснения от властей, почему ничего не было сделано.

"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение… Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - отметил украинский лидер.

Ранее премьер Алексей Гончарук говорил, что в Киеве и в 21 области Украины по состоянию на январь снизили тарифы на тепло. Глава Кабмина добавил, что за декабрь люди получили платежки, в которых суммы были меньше до 30%.