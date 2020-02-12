"Самая низкая за зиму": Гончарук объяснил увеличение сумм в платежках

Алексей Гончарук / УНИАН

Украинцы получат в январе платежки за жилищно-коммунальные услуги с суммами больше, чем в декабре 2019 года. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, все всем виновата цена на газ.

"Сейчас по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - рассказал Гончарук в ходе брифинга в среду, 12 февраля.

В то же время, он пообещал, что в феврале же платежка будет ниже.

"Она будет ниже в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму ", - отметил премьер.

Также он подчеркнул, что "по итогам этой зимой украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой".

Как ранее сообщал Главред, премьер Алексей Гончарук пояснил, почему украинцы в конце января 2020 года получили две платежки.