Легендарного вратаря - в министры: появилась первая реакция Шовковского

Шовковский неоднозначно отреагировал на предложение стать министром / пресс-служба 1+1

На днях премьер-министр Алексея Гончарук предложил назначить новым министром молодежи и спорта легендарного вратаря киевского Динамо Александра Шовковского.

Для издания Гордон известный футболист неоднозначно отреагировал на свое возможное назначение министром. Он не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

"Я ничего не могу вам сказать по этому поводу", – сказал Шовковский.

Ранее Главред писал, что в эфире одного из телеканалов, Гончарук заверил, что кандидатура Шовковского пока что всего лишь предложение, а "серьезно эту идею в Кабмине еще не обсуждали".

Премьер выразил уверенность в том, что Кабмину нужен новый человек, который будет координировать экономические вопросы. Он предложил эти обязанности возложить на на нового вице-премьера.

"Много вариантов сейчас обсуждается. Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций. Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры", – подчеркнул премьер.

Также напомним, с 1 марта Гончарук анонсировал Большое строительство . По его словам, целью является модернизация инфраструктуры.

"2020 - это год Большого строительства, инфраструктурной модернизации Украины. В каждом регионе за своевременный старт и реализацию проекта "Большое строительство" отвечают главы облгосадминистраций", - цитирует политика пресс-служба Кабмина.