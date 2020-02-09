Гончарук предложил на пост министра спорта известного вратаря

Александр Шовковский может стать министром / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук высказал мнение, что бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский может стать министром молодежи и спорта.

В эфире телеканала ICTV он заявил, что кандидатура Шовковского – это пока только предложение и "серьезно эту идею в Кабмине еще не обсуждали".

Также премьер отметил, что сейчас правительству нужен новый человек, который будет координировать экономические вопросы. Он предложил эти обязанности возложить на нового вице-премьера.

"Много вариантов сейчас обсуждается. Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций. Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры", – подчеркнул премьер.

Гончарук также рассказал о ближайших планах – это разделение министерства ветеранов и оккупированных территорий.

Напомним, Гончарук анонсировал важные изменения в работе Кабмина.

Также Главред писал, что Гончарук анонсировал Большое строительство с 1 марта. По его словам, целью является модернизация инфраструктуры.

Отметим, об изменениях в кадровой политике правительства ранее говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он заявил, в правительство ищут новых людей для усиления нескольких важных направлений.