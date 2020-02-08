В Минцифре похвастались результатами запуска "Дии"

Алексей Гончарук / УНИАН

В Министерстве цифровой трансформации похвастались успехами приложения "Дия". По их данным, с момента запуска его скачали 800 тысяч украинцев.

"Количество украинцев, которые загрузили "Дию", достигло почти 800 тысяч, 667 тысяч пользователей успешно авторизовались в приложении, 359 567 корректно загруженных удостоверений водителя, 295 788 загруженных техпаспортов", - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры в Facebook.

При этом в ведомстве отметили, что "и реестр, и авторизация через банки стабильно работают".

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации и запуска мобильного приложения Дия похвастался планами правительства до конца года.