В Украине запустили приложение Дія - как пользоваться и где скачать

В четверг, 6 февраля, в Украине презентовали мобильное приложение Дія. По словам президента Владимира Зеленского, который его представлял, приложение Дія – один из способов внедрения программы "Государство в смартфоне" и с помощью него государственные органы смогут предоставлять украинцам услуги онлайн.

Приложение Дія уже можно скачать

Приложение Дія – как пользоваться и где скачать

Для начала, надо приложение Дия скачать на андроид или IOS – оно доступно бесплатно в App Store и Google Play. После скачивания, в приложении пользователю необходимо авторизоваться с помощью Монобанк или BankID.

Дия App Store - cкачать

Дия Google Play - скачать

Какие документы доступны

Сразу после запуска и авторизации, украинцы смогут увидеть в приложении имеющиеся у них техпаспорт и водительское удостоверение в электронном виде.

Эти документы действуют вместо оригиналов и при наличии приложения, их можно с собой не возить, так как полиция сможет проверить ваши документы по их QR-коду или номеру в базе. При этом электронной версией техпаспорта может пользоваться непосредственно владелец автомобиля – передавать право управления другому водителю с его помощью он не может.

Примечательно, что в базе приложения Дія на данный момент находятся только документы, выданные после 2013 года. Это связано с тем, что новый реестр водительских удостоверений был создан в 2013 году, но разработчики успокаивают, что эту проблему скоро исправят.

Что еще добавят

До конца 2020 года, по словам Зеленского, оцифровать могут и внутренний паспорт, с помощью которого украинцы смогут:

осуществлять путешествия по стране железнодорожным и воздушным транспортом;

получать медицинское обслуживание

осуществлять банковские операции;

получать административные и другие государственные услуги;

подтверждать личность по запросу правоохранителей.

Также скоро в приложении может появится автостраховка (так называемая автогражданка) и студенческий билет.