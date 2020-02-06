В Украине запустили приложение Дія - как пользоваться и где скачать

В приложении не отображаются документы, выданные до 2013 года.
В четверг, 6 февраля, в Украине презентовали мобильное приложение Дія. По словам президента Владимира Зеленского, который его представлял, приложение Дія – один из способов внедрения программы "Государство в смартфоне" и с помощью него государственные органы смогут предоставлять украинцам услуги онлайн.
Приложение Дія – как пользоваться и где скачать
Для начала, надо приложение Дия скачать на андроид или IOS – оно доступно бесплатно в App Store и Google Play. После скачивания, в приложении пользователю необходимо авторизоваться с помощью Монобанк или BankID.
Дия App Store - cкачать
Какие документы доступны
Сразу после запуска и авторизации, украинцы смогут увидеть в приложении имеющиеся у них техпаспорт и водительское удостоверение в электронном виде.
Эти документы действуют вместо оригиналов и при наличии приложения, их можно с собой не возить, так как полиция сможет проверить ваши документы по их QR-коду или номеру в базе. При этом электронной версией техпаспорта может пользоваться непосредственно владелец автомобиля – передавать право управления другому водителю с его помощью он не может.
Примечательно, что в базе приложения Дія на данный момент находятся только документы, выданные после 2013 года. Это связано с тем, что новый реестр водительских удостоверений был создан в 2013 году, но разработчики успокаивают, что эту проблему скоро исправят.
Что еще добавят
До конца 2020 года, по словам Зеленского, оцифровать могут и внутренний паспорт, с помощью которого украинцы смогут:
- осуществлять путешествия по стране железнодорожным и воздушным транспортом;
- получать медицинское обслуживание
- осуществлять банковские операции;
- получать административные и другие государственные услуги;
- подтверждать личность по запросу правоохранителей.
Также скоро в приложении может появится автостраховка (так называемая автогражданка) и студенческий билет.