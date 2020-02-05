Свежая кровь в Кабмине: Зеленский рассказал о поиске новых кадров

Владимир Зеленский расказал о поиске новых кадров для Кабмина / Фото president.gov.ua

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который ранее решил судьбу 2,9 млрд долларов от Газпрома, заявил, что в правительство ищут новых людей для усиления нескольких важных направлений.

"Мы продолжаем вести практику - усиливать правительство. Сейчас подбираются новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономических. Это для нас очень нужно. Мы ведем постоянно встречи со многими специалистами, которые живут в Украине, и с украинцами, которые живут за границей. Я думаю, пару недель, и мы закончим этот процесс", - отметил президент.

Читайте такжеКонцерт с отставкой: после разговора с Зеленским Гончарук сделал громкое заявлениеНапомним, ранее СМИ сообщили, что в Офисе Президента открыли активный этап собеседований с кандидатами на посты министров и вице-премьеров для нового состава Кабмина.

Стало известно, что первые крупные собеседования прошли в минувшую в субботу, 1 февраля, в здании Офиса президента на улице Банковая.

С потенциальными кандидатами вели беседы президент лично президент Зеленский, его первый помощник Шефир, помощник Ермак и премьер-министр Гончарук.