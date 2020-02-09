Гончарук заговорил о новшествах - что изменится в Кабмине

Гончарук поведал о новшествах в работе правительства / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал важные изменения в работе Кабмина. По его информации, может появится должность нового вицепремьера, который будет координировать экономический блок. Также в планах разделить Министерство ветеранов и оккупированных территорий.

Такие новшества помогут правительству "усилить экономический блок", заявил Гончарук в эфире программы "Факты недели" на ICTV в воскресенье, 9 февраля.

"Потому что у нас фокус на привлечение инвестиций, нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока, экономики, энергетики, инфраструктуры. С фокусом на привлечение инвестиций, на то, чтобы защитить промышленность", – сказал он.

Читайте также"Перезанять и перебиться": политолог дал неутешительный прогноз на 2020-й

Кроме этого, Кабмин решил разделить Министерства ветеранов и оккупированных территорий на части.

"Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию [министерства оккупированных территорий] известному юристу Алексею Резникову. И я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", – добавил премьер.

Также Главред писал, что Гончарук анонсировал Большое строительство с 1 марта. По его словам, целью является модернизация инфраструктуры.

"2020 - это год Большого строительства, инфраструктурной модернизации Украины. В каждом регионе за своевременный старт и реализацию проекта "Большое строительство" отвечают главы облгосадминистраций", - цитирует политика пресс-служба Кабмина.

Отметим, об изменениях в кадровой политике правительства ранее говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он заявил, в правительство ищут новых людей для усиления нескольких важных направлений.

"Мы продолжаем вести практику - усиливать правительство. Сейчас подбираются новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономических. Это для нас очень нужно. Мы ведем постоянно встречи со многими специалистами, которые живут в Украине, и с украинцами, которые живут за границей. Я думаю, пару недель, и мы закончим этот процесс", - отметил президент.