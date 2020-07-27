Мирча Луческу ушел из Динамо - румынские СМИ

Мирча Луческу ушел из Динамо / УНИАН

Легендарный румынский специалист Мирча Луческу разорвал контракт и подал в отставку с поста тренера киевского Динамо (несмотря на то, что он возглавил команду только четыре дня назад).

Об этом сообщает румынский портал GSP.

По данным тамошнего спортивного журналиста Эмануэль Рошу, Луческу подал в отставку из-за противодействия фанатов.

"Луческу говорит, что отношение ультрас к нему заставило его уйти менее чем через 96 часов в клубе", – написал он

"Я благодарю семью Суркис за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу быть в состоянии активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде во время занятий спортом", ‒ цитируют журналисты Луческу.

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Напомним, Мирчу Луческу назначили главным тренером киевского Динамо 23 июля 2020 года. Контракт с румынским специалистом заключили на два года (с опцией пролонгации еще на один). В Украине Луческу прославился как самый успешный тренер донецкого Шахтера ‒ главного противника киевлян. За двенадцать сезонов, с 2004 по 2016 года, Луческу с командой восемь раз выигрывал чемпионат Украины, 6 раз Кубок Украины, 7 раз Суперкубок Украины, а также Кубок УЕФА (сезон ‒ 2008/09).