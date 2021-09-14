Угроза смены гражданства: гимнаст Верняев дал заднюю и отрекся от "ультиматума"

Олег Верняев / Reuters

Украинский гимнаст, чемпион Олимпиады Олег Верняев прокомментировал скандал, который разгорелся после его неоднозначного интервью, в котором он не исключил вариант смены гражданства.

В своем Facebook спортсмен пишет о том, что его слова исказили СМИ, при этом он опроверг предположение о том, что хочет "шантажировать кого-то" сменой гражданства.

"Я родился в Украине, в моем родном городе Донецк – и на Олимпийских Играх в Рио в 2016 году я поднимал знамя своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением", - пишет олимпийский чемпион.

В то же время он утверждает, что его слова из резонансного интервью перевернули с "ног на голову" для громких заголовков.

"Я освещал события, которые происходят внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны", - пишет спортсмен.

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Он выразил надежду, что ситуация с его дисквалификацией решится и он сможет вернуться в тренировочный зал.

"И плечо к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной – подготовиться к Олимпийским Играм в Париже к 2024 году, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских Игр без медалей", - добавил Верняев.

Скандал с угрозой смены гражданства:

Ранее Верняев заявил о том, что может сменить гражданство ради лучших условий подготовки к соревнованиям.

Как подчеркнул он в интервью, в сборной Украины продолжается конфликт.

"Если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" - будет ультиматум: Или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать", - заявил знаменитый спортсмен.

В то же время он говорит, что еще не думал о том, в какой стране может продолжить карьеру.