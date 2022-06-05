Украина в тяжелом матче минимально проиграла Уэльсу

Украина / УАФ

После того, как украинские футболисты в отличном стиле (да еще и на чужом поле) обыграли шотландцев в первом матче плей-офф за выход на Чемпионат мира-2022 в Катаре, им выпало играть с другими представителями Великобритании - сборной Уэльса.

И сборная Украины с первых минут ринулась укрощать "красных драконов". И на третьей минуте уже случился гол. Зинченко пушечно бахнул со штрафного, но арбитры обломали радость. Джеймс получил "горчичник" за разговоры в стенке. И судьи приказали перебивать штрафной. А удар Малиновского вратарь с замечательной коньячной фамилией Хеннесси заблокировал намертво.

На 9-й минуте он же едва не получил мяч за воротничок после подачи Цыганкова с правого фланга - но небольшой рикошет помешал голу.

На 12-й минуте Забарный пасом-"конфеткой" вывел на простор Яремчука. И тот крепко ударил из пределов штрафной, но Хеннесси оказался на месте.

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На 28-й минуте Цыганков на грани положения "вне игры" получил пас Яремчука на левом фланге штрафной Уэльса, но мяч толком не обработал и не попал в дальний угол.

А на 34-й минуте случился очень нелепый привоз. Тем более обидный, что его совершил лидер украинцев - Ярмоленко. Бэйл лениво, как бы нехотя, с левого фланга подал со штрафного, а украинец головой срезал мяч мимо Бущана -

0:1

После перерыва, уже на 48-й минуте, другой звездный игрок Уэльса, Рэмзи, реально простил украинцев - потому как очень криво ударил в касание после прострела с левого фланга от Мура.

На 55-й минуте Миколенко удался отличный прострел слева на ближний угол. Цыганков пробил в Хеннесси, а затем мяч просто влетел в Яремчука, но дальше откатился мимо ворот.

На 65-й минуте Малиновский отлично раскачал соперника перед чужой штрафной площадью, а затем мощно пробил - но мимо правой штанги.

На 76-й минуте в дело вступил Бущан. И реально спас украинцев от гола после удара Бэйла, который отлично поймал пас с левого фланга.

Наставник украинцев бросил в бой джокера - Артема Довбика. Тут рванул на тысячу, как на пятьсот. И Хеннесси на 84-й минуте каким-то чудом потянул мощный удар Довбика головой после навеса Миколенко.

Остаток матча украинцы провели в атаках, но, к сожалению, не преуспели

0:1 - сборная Украины проигрывает сборной Уэльса.